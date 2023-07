Cristina Ferreira foi uma das personalidades que não perdeu a noite deste sábado, 8 de julho, do NOS Alive. Depois de ter marcado presença no festival de música na quinta-feira, 6 de julho, eis que a comunicadora regressou e, claro, com um novo visual.

Cristina elegeu para a ocasião uma das grandes tendências da estação, calças cargo verde tropa e um sensual top preto rendado. Esta finalizou o visual com umas botas pretas.

Note-se que anteriormente, a apresentadora optou por conjunto de couro preto de minissaia e casaco, combinado com t-shirt branca.

Entretanto, veja as imagens do novo visual na galeria.

