Oceana Basílio está a trabalhar em em Madrid. A atriz de 41 anos, nascida em Tavira, no Algarve, partilhou a novidade com os seguidores nas redes sociais e ilustrou a publicação com uma sensual fotografia tirada numa das praças mais incónicas da capital espanhola. A artista algarvia está hospedada no hotel de um grupo hoteleiro português, o Pestana Plaza Mayor, onde tem aproveitado para relaxar. "Acordar com tempo... Com o meu tempo", escreveu a Júlia Neves de "Nazaré", telenovela atualmente em exibição na SIC.

"Madrid me encanta. Não podia estar mais feliz", assume a atriz, que brilha na capa da edição de outubro da revista Lux Woman, já nas bancas. "Apaixonante começo de outono, mesmo nestes tempos improváveis. A minha calma, [a minha] reflexão e as [minhas] novas conquistas pessoais, onde alimento sempre o sonho, continuam a encantar-me e a acontecer. Viver o segundo fascinada pelo amanhã pelas surpresas boas da vida, de tanta coisa que desejei e lutei. Acreditem, acontece", afiança Oceana Basílio.