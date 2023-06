David Carreira lançou recentemente o novo álbum, 'Oyto', e já há também um novo challenge. O cantor lançou o desafio aos fãs para dançarem a coreografia da música 'Tu e Eu'.

Foi ao lado da namorada, a atriz Carolina Carvalho, que David Carreira dançou e aproveitou o vídeo para deixou o desafio nas redes sociais.

"Alerta challenge. Tenho um novo challenge. Quero ver toda a gente a fazer a coreografia do meu novo single 'Tu e Eu' com o meu mano Dilsinho! Partilha com a #tueeu e identifica-me para eu encontrar e partilhar o teu vídeo", escreveu na legenda do vídeo em que aparece a dançar com Carolina Carvalho. Veja na galeria.

De recordar que o casal já tem um filho em comum, o bebé Lucas que nasceu no início do ano.

