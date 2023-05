As imagens das celebrações dos famosos portugueses no dia em que o Benfica se sagrou campeão nacional da época 2022/2023 não param de surgir nas redes sociais.

Em casa de David Carreira e Carolina Carvalho, até o bebé Lucas se juntou à festa.

O cantor mostrou na sua conta oficial de Instagram uma fotografia do bebé, que nasceu a 26 de janeiro deste ano, vestido com uma camisola do clube das águias.

Eis abaixo a amorosa partilha, que está a enternecer os seguidores:

© Reprodução Instagram/ David Carreira

