Nuno Eiró fez no passado sábado, dai 22 de outubro, uma pequena brincadeira mas houve quem se apressasse a concluir que o apresentador estava, no entanto, a assumir uma nova relação. Horas depois esclareceu a situação e negou os rumores.

Eiró partilhou, ao início do dia, uma fotografia no ginásio ao pé de Pedro Medeiros e escreveu o seguinte: "A relação mais estável dos últimos anos… Sem traições, sem zangas, sem cobranças... Sem nada de jeito".

Na caixa de comentários, alguns fãs começaram a especular que este seria o novo namorado do apresentador. Eiró, em resposta a um deles, atirou: "Isto foi só uma brincadeira com o meu personal trainer. Pessoas com cérebro do tamanho de uma ervilha leem o que querem ler".

