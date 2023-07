Anitta gosta de uma boa paixão e a sua nova história de amor tem idioma italiano. A cantora tem-se mostrado muito cúmplice de um conhecido ator italiano e o romance já não é vivido em segredo.

Simone Susinna é o nome do atual companheiro de Anitta, confirmação que já foi dada pelo representante do artista. "Eles estão juntos", disse apenas.

Susinna sempre trabalhou como modelo mas tornou-se ainda mais conhecido pela participação no reality show 'lha dos Famosos', em 2017. Mais recentemente, deu vida à personagem Nacho nos filmes '365 Dias: Naquele Dia' e 'Mais 365 Dias', o que o enviou diretamente para a lista dos atores italianos mais cobiçados.

Dono de uma forma física invejável e de uma presença marcante, o artista, de 30 anos, tem mais de 3 milhões e 200 mil seguidores no Instagram e vários trabalhos como modelo no currículo. É ainda muito amigo do conhecido ator Michele Morrone, protagonista da saga '365 Dias'.

Os rumores da relação de Anitta e Susinna começaram em junho deste ano, isto depois de terem sido fotografados juntos na final da Liga dos Campeões.

Veja na galeria imagens deste casal.

