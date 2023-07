Anitta esteve no programa '30 Watch What Happens Live', conduzido por Andy Cohen, e por lá abordou a fase atual da sua carreira, reforçando que o seu objetivo já não é gerar lucro.

"Hoje em dia, eu só quero é ser feliz. Não faço mais música pelos números ou pelo dinheiro. Já estou rica", fez notar a cantora, de 30 anos.

Anitta confessou sentir-se "mais compreendida" desde que decidiu associar-se à Republic Record, a sua nova editora discográfica. "Estamos na mesma página", garantiu.

Vale lembrar que Anitta passou a trabalhar com esta editora em maio deste ano, depois de vários desentendimentos com a Universal Music, que a representou anteriormente.