Georgina Rodríguez não resistiu a esta quarta-feira usas as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores as imagens que provam o amor de irmãos que existe entre as crianças lá de casa.

"Amor incondicional", escreveu a namorada de Cristiano Ronaldo na legenda de um conjunto de fotografias que mostram momentos de grande carinhos e ternura entre Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

Importa lembrar que, apesar de ser apenas mãe biológica de Alana Martina, desde sempre que Georgina trata como seus filhos os restantes rebentos de CR7.

Veja as imagens na galeria!

