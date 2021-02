Sara Prata espalhou ternura, este domingo, na sua página de Instagram ao partilhar dois novos registos fotográficos da filha, a bebé Amélia, fruto da relação com João Leitão.

Com sete meses, a bebé fez as delícias dos seguidores com a expressão sorridente e as adoráveis bochechas.

"Minha doce Amélia. Cada vez mais apaixonada por ti! P.S. - sim, obviamente trinco estas bochechas todos os dias", disse a mamã babada.

"Quero comê-la", reagiu, enternecida, a atriz Paula Lobo Antunes. Também Benedita Pereira se mostrou deliciada e comentou: "Ai Amélia das bochechas mais fofas".

