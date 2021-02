Joana Albuquerque ficou indignada dentro da casa de 'Big Brother - Duplo Impacto' pelo facto de os concorrentes terem recebido no programa um cabaz com as sementes de girassol da empresa de Rui Pedro - antigo concorrente do formato.

"Eu não como essa porcaria", atirou a concorrente ao ver os colegas rendidos às sementes.

"Não é porcaria, Joana", repreendeu Noélia, que mereceu resposta pronta por parte da jovem.

"Não é porcaria, Joana, o c***", atirou. "Nem sei como é que isso está aqui dentro, espero que tenha pago os 900 euros por cada segundo que aparece… como as outras marcas pagam", continuou, referindo-se à publicidade.

Perante os apelos de Noélia e Sandrina para que mantivesse a calma e tivesse atenção à linguagem utilizada, Joana volta a reagir: "Ameaçou-me a mim e à minha família e ainda teve coragem de mandar uma merda destas para minha casa. A minha mãe mandou isso para o lixo. Ele é maluco. E depois meteu o melhor amigo da Jéssica Antunes a perguntar-me do género: 'tenho um cabaz para te oferecer, onde é que moras'?", conta, revoltada.

Por sua vez, Rui Pedro partilhou as imagens na sua conta oficial de Instagram e reagiu: "Para ouvir até ao fim, a maior falta de educação e respeito persiste. Uma vergonha esta miúda".

"Este ser execrável deitou comida para para o lixo. Em tempos difíceis isto é uma vergonha tremenda", continua.

Depois de o tema ganhar destaque nas redes sociais, Rui Pedro quis ainda desmentir as acusações de Joana.

"Não, eu não enviei sementes para a Joana. Eu enviei sementes personalizadas com o nome de cada concorrente do ‘Big Brother – Revolução’, entreguei as sementes na casa da Ericeira e os responsáveis pelo programa entregaram um saquinho a cada concorrente à medida que iam sendo expulsos", garante o empresário.

Quanto às notícias falsas que envolvem esta questão, Rui Pedro promete que irá tomar medidas.

