Ezra Miller tem estado envolvido em várias polémicas relacionadas com atos criminosos e, esta segunda-feira, dia 8 de agosto, surgiu mais uma notícia que o faz ser falado, novamente, pelas piores razões.

O ator norte-americano terá roubado várias garrafas de álcool de uma residência, aproveitando-se da ausência dos seus moradores, explica o The Guardian.

A acusação foi levada a cabo após as autoridades terem visto as imagens de videovigilância e de terem falado com testemunhas no local, revela a mesma fonte.

No início deste ano, o artista de 29 anos foi detido por duas ocasiões: a primeira devido a uma situação de assédio num bar, a segunda por agressões, menos de um mês depois.

Recorde que Ezra Miller interpreta a personagem 'Flash', do universo de super-heróis da DC, tendo o estúdio sido já amplamente criticado por manter o ator no papel depois das situações recentes que vieram a público.

