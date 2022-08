Morreu Clu Gulager, ator conhecido por ter feito parte de filmes como 'Last Picture Show'. Tinha 93 anos.

Foi o filho de Clu Gulager, John Gulager, quem confirmou a notícia em declarações a meios de comunicação como The Hollywood Reporter e The New York Times .

O ator morreu na passada sexta-feira, de causas naturais.

O primeiro papel de Clu Gulager no cinema foi em 'The Killers', de 1964, seguiram-se depois 'The Last Picture Show', em 1971, e 'The Return of the Living Dead', 1985.

A sua última participação no grande ecrã deu-se em 'Once Upon a Time in Hollywood [Era uma vez em Hollywood]', de Quentin Tarantino.