A nova novela da SIC tinha, desde o momento em que foi apresentada, o nome 'Mar Aberto', mas agora chegou a hora de conhecer o título definitivo.

'Senhora do Mar' é a escolha final para a trama que terá Sofia Ribeiro como a grande protagonista. "No meio do Atlântico há um milagre que vai dar que falar. Estreia brevemente, 'Senhora do Mar', na SIC", pode ler-se na mais recente publicação do canal nas redes sociais.

Nesta partilha é ainda possível ver o primeiro vídeo de promoção da novela. Confira abaixo.