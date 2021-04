Luís Filipe Borges e a mulher, Sara Santos, tiveram este domingo motivos para celebrar. Foi há precisamente três meses que a vida de ambos mudou para sempre com o nascimento do primeiro filho do casal: o bebé Tomé.

Como forma de assinalar o feito, o apresentador e humorista partilhou com os seus seguidores do Instagram uma nova fotografia do menino.

"Tá rijo, tá em dia", escreveu o papá babado na legenda do registo.

Leia Também: "Dois anos depois", Tânia Ribas de Oliveira assinala feito especial na TV