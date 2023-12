Ana Patrícia Carvalho é a convidada desta semana do programa 'Alta Definição', da SIC. Uma conversa que foi já destacada na página de Instagram de Daniel Oliveira, tendo partilhado um excerto da entrevista.

No vídeo, que pode ver na publicação abaixo, a jornalista e namorada do ator Luís Lourenço fala sobre o vírus do papiloma humano.

"80% das mulheres têm HPV. Em muitas não se manifesta, e noutras degenera em células malignas. Foi o meu caso", começa por dizer.

"Quando descobrimos, claro, pensas: 'mas porque que é isto acontece, o que é que isto significa? E como?'", partilhou, de seguida.

