O Banco Central da Austrália prepara-se para remover a monarquia britânica das notas bancárias do país. A decisão foi anunciada esta quinta-feira, dia 2 de fevereiro pela própria entidade.

As novas notas de cinco dólares australianos (que correspondem a 3 euros e 20 cêntimos) não vão ter o retrato do novo monarca britânico, o rei Carlos III, e no seu lugar vão estar elementos da cultura aborígene e das ilhas do estreito de Torres.

Através de comunicado, o Banco Central da Austrália diz que este projeto "honra a cultura e a história dos primeiros australianos".

Espera-se que alguns grupos indígenas sejam consultados durante o processo de criação desta nova nota, o que poderá fazer com que a mesma só se torne pública daqui a vários anos.

Ainda assim, o retrato de Carlos III vai estar nas moedas, que atualmente apresentam o rosto de Isabel II.

