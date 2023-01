O príncipe André não poderá continuar a viver nas instalações do Palácio de Buckingham como estava a acontecer até então, noticia o jornal britânico The Sun.

O duque de York, de 62 anos, já tinha perdido a autorização para trabalhar no palácio, sendo que foi obrigado a retirar de lá o seu escritório. Agora, a 'proibição' chegou à sua estadia.

Desta forma, os pertences do filho da rainha Isabel II já foram retirados do palácio, sendo que não poderão regressar agora que Carlos III é rei.

"O rei deixou claro que o Palácio de Buckingham já não é lugar para o príncipe André. Primeiro foi o seu escritório a fechar no ano passado e agora são os seus dormitórios", revela uma fonte.

Ao príncipe terá sido dito que se quiser permanecer em Londres então ter-se-á que mudar para uma nova propriedade, sendo que há a possibilidade de ficar próximo do Palácio de St. James.

"Ele levou uma série de namoradas para a sua casa no palácio - mesmo a modelo Caprice. Um apartamento de solteiro no Palácio de St. James não é tão apelativo para um homem solteiro", avança.

A notícia surge quase um ano depois de ter rebentado um escândalo no qual André foi acusado de ter abusado sexualmente de Virginia Giuffre, quando esta era menor de idade. Vale notar que este também perdeu as honras miliares e os patronatos reais que possuía devido à ligação que mantinha com Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia.

