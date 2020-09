Cristina Ferreira surpreendeu tudo e todos ao escolher Helena Coelho como uma das novas apostas para o futuro da TVI. A criadora de conteúdos vai apresentar o novo programa 'VivaVida', com estreia marcada para hoje, sábado, ao lado de Ruben Rua.

Após a apresentação de 'VivaVida' no programa 'Dia de Cristina', Helena Coelho conversou com a imprensa sobre este novo projeto e contou-nos tudo sobre o convite de Cristina Ferreira.

Helena garante que a diretora de entretenimento e ficção da TVI não precisou de grandes argumentos para a convencer a aceitar este desafio: "Quem é que precisa de ser convencido? É uma oportunidade e é um desafio que não é preciso ser convencido para tal. É um orgulho e é um honra ter tido este convite".

No papel de apresentadora pela primeira vez, a criadora de conteúdos promete ser ela mesma - a Helena que todos conhecem das plataformas digitais. "Fui contratada para ser eu mesma. Já sou eu mesma nas redes sociais, é só uma continuação. Só vou ter uma equipa maior à minha frente", explica.

Mas será que Helena se sente confortável com este novo desafio profissional? "Sinto-me muito confortável, embora seja uma zona que eu não domino. Acho que tendo capacidade de comunicar facilmente e também gostando de trabalhar com o público e estando à vontade com as câmaras é um desafio que vou agarrar. E quero honrar o convite, obviamente, mas acredito que se vá tornar confortável rapidamente", afirma.

Logo após Helena ter sido anunciada como nova apresentadora TVI surgiram nas redes sociais as primeiras críticas. A decisão de Cristina foi controversa, como se esperava. Tudo porque a criadora de conteúdos não tinha até aqui experiência na área. Helena assume que existe uma responsabilidade acrescida pelo facto de passar do digital para o pequeno ecrã, mas não se mostra nem um pouco preocupada.

"Vejo esta transição tal como vejo a dos modelos que se tornam atores ou também apresentadores. Acho que nós trazemos a carga do: 'é menos capaz, está ali porque é bonito, porque tem mais seguidores' ou seja o que for. Nunca acham que é porque realmente viram valor no que fazes. Neste caso, a Cristina foi buscar-me exatamente porque viu valor naquilo que eu fazia, porque gostava da minha forma de comunicar ou do meu à vontade, só ela saberá exatamente o porquê... e agora cabe-me a mim honrar esse convite", reforça.

Assumindo-se como uma pessoa descontraída, Helena parte para a estreia sem nervos. "Nasci sem vergonha, nasci sem nervos. Acho que estou bem acompanhada e sempre que eu ficar nervosa só tenho sempre de me lembrar que foi a boss que me escolheu. Isso é a melhor carta de recomendação e o melhor atestado que eu posso ter", atira.

Ser apresentadora de televisão "não era um sonho" porque nem Helena sabia que ele era possível, mas agora que aconteceu é algo que a deixa "muito feliz".

'VivaVida', recorde-se, estreia este sábado, dia 26, e vai para o ar entre as 15h00 e as 16h00.

