Preocupada com a pandemia do Covid-19, Marina Ruy Barbosa mostrou-se com medo de não poder regressar ao Brasil. A atriz está neste momento em Los Angeles, Estados Unidos.

Na noite desta quarta-feira, Marina recorreu à sua página no Twitter para desabafar: "Só espero que consiga voltar para o Brasil".

Uma reação que chegou depois do discurso de Donald Trump, que anunciou a suspensão da entrada de europeus no país durante um mês.

Leia Também: AO MINUTO: De epidemia a . Decisão sobre escolas adiada para hoje