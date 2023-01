Os filhos mais velhos de Kim Kardashian e Kanye West - North, de nove anos, e Saint, de sete - conseguiram os primeiros papéis no cinema num filme de animação.

'PAW Patrol: The Mighty' vai contar de novo com Kim Kardashian no papel de uma poodle chamada Delores, de acordo com o Deadline. Sabe-se também que Saint terá só uma participação especial.

Para este trabalho foram destacados outros nomes conhecidos, entre eles a estrela do TikTok Brice Gonzalez, de sete anos, e o jovem ator infantil Alan Kim, de 10. Além disso, tem ainda estrelas como Kristen Bell, McKenna Grace, James Marsden, Lil Rel Howery e Serena Williams.

De recordar que Kim Kardashian e Kanye West são ainda pais de Chicago, de cinco anos, e Psalm, de três.

