Rita Raposo, mulher de Ricardo Raposo, é uma das concorrentes da nova edição do 'The Voice Portugal'. A atriz virou as cadeiras dos quatro mentores ao interpretar 'You Shook Me All Night Long', dos AC/DC, na prova cega emitida este domingo.

A participação, contou a Catarina Furtado, foi um tributo à sogra, Maria João Abreu, que morreu em maio deste ano.

"É o nosso anjo da guarda. A João estará sempre comigo. Tudo o que eu faça a partir daqui será sempre para ela. Das vezes que ela me pedia para cantar eu recusava... a partir de agora já não irei mais recusar porque irei sempre cantar para ela", afirmou.

Rita Raposo referiu ainda que João Soares, viúvo de Maria João Abreu, é um dos seus grandes apoios na carreira artística e foi inclusive quem a ajudou com os acordes da versão que apresentou no talent show.

Recorde a atuação.

