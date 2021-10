Depois do pai, José Raposo, e da companheira, Rita, foi a vez de João Soares enviar uma carinhosa mensagem a Ricardo Raposo.

O viúvo de Maria João Abreu não deixou passar em branco o aniversário do enteado, dedicando-lhe uma publicação no Instagram.

"Hoje, o Ricardo faz anos! Muitos parabéns! Que a vida te continue a sorrir e te permita crescer como mereces", começou por escrever na legenda de uma fotografia do ator, captada no dia em que marcou presença nos Globos de Ouro com um look que não passou despercebido, composto por um vestido cor-de-rosa, ténis, casaco com padrão animal e boné.

"Esta foto foi escolhida! Propositadamente escolhida porque espelha o Homem que ele é: determinado, destemido, corajoso, exemplar, forte, inteligente e sensível. Todos fôssemos assim, e o mundo seria um lugar melhor. Estrondosamente melhor! Obrigado por seres quem és. E como és. Orgulho-me de ti. Amo-te", completou.

