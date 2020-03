David Beckham viveu no domingo um dia particularmente simbólico no jogo de estreia do clube que fundou, o Inter Miami CF, contra os Los Angeles FC.

A partida decorreu no California Stadium, nos Estados Unidos, e o diretor contou com a presença na mulher, Victoria Beckham, do filho mais velho, Brooklyn, e da namorada deste, a atriz norte-americana Nicola Peltz.

De acordo com a imprensa internacional, assistiram à partida todos juntos, revelando assim o bom ambiente entre o casal Beckham e a nova 'nora'.

Ainda assim a expressão facial de Victoria Beckham revela alguma desconfiança. Seriam apenas os nervos causados por este grande momento na vida profissional do marido?

Uma coisa é certa, não há dúvidas que este namoro vai de 'vento em popa'!

Leia Também: Victoria e David Beckham planeiam festa milionária para o filho