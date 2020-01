Jennifer Lopez foi uma das estrelas que marcou presença nos Globos de Ouro. A atriz estava nomeada para o globo de 'Melhor Atriz Secundária' pela sua interpretação no filme 'Ousadas e Golpistas'.

No final da noite, a artista saiu de 'mãos a abanar', mas com o apoio incondicional do noivo, Alex Rodriguez, conforme se pode ver por um comentário feito pelo próprio no Instagram.

"A Jen, não levou um troféu, uma medalha ou uma placa para identificar um verdadeiro campeão", afirma.

"Para milhões de jovens mulheres que te vêem e se sentem inspiradas e encorajadas para fazer coisas incríveis, tu és uma campeã", garante.

"Para os inúmeros músicos, dançarinos, atores e artistas que vêem e sentem a tua paixão, que trabalham eticamente para encontrar o seu próprio sucesso, tu és uma campeã", continua.

"Para os teus filhos, a tua família, treinadores, a tua equipa e a tua restante família tu és uma campeã. Para todos aqueles cujas vidas enriqueces diariamente, és uma campeã. Não te esqueças disso", completou.

