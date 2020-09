Recentemente, Demi Lovato viu-se envolvida numa polémica depois de terem sido reveladas publicações alegadamente feitas pelo noivo, Max Ehrich, onde este elogiava Selena Gomez, mostrando-se inclusive interessado nela, chegando mesmo a 'deitar abaixo' Lovato.

Não ficando indiferente a tais revelações, a artista acusou os 'haters' de terem criado esta situação de forma a prejudicar o seu relacionamento.

"É muito triste quando as pessoas FALSIFICAM imagens para colocar uma mulher contra a outra. Se há algum conflito entre elas, não tem nada a ver com vocês. Em segundo lugar, não têm coisas mais importantes para escrever acerca de 2020? Desafio qualquer tabloide que se atreve a nomear-me a falar da Breonna Taylor e do facto dos seus assassinos ainda não terem sido presos. ESCREVAM SOBRE ISSO", disse na sua conta de Instagram visivelmente irritada.

"Assim, se por um lado entendo e tenho compaixão por aqueles que estão de tal forma horrorizados com a realidade de 2020 e têm de se distrair com imagens alteradas em vez de se focaram nos tempos atuais... mas por outro lado, se não têm 13 anos e estão a tentar fugir da realidade, cresçam e escrevam sobre as coisas que realmente importam".

