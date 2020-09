Demi Lovato decidiu fazer uma nova tatuagem e a mesma não passou despercebida aos olhos dos fãs. A cantora publicou, esta quarta-feira, uma fotografia na sua página de Instagram que rapidamente captou a atenção dos seguidores por causa do desenho na pele.

Tudo indica que a artista está a trabalhar numa nova música, no entanto, na verdade, o que mais despertou a curiosidade dos internautas foi a nova tattoo.

Como pode ver na publicação abaixo, a cantora desenhou uma borboleta no pescoço.

Na mesma imagem, Demi aparece com um vestido de Alexandre Vauthier, no valor de 1.200 dólares (cerca de 1000 euros), como destaca o Page Six.

