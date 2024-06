As férias de sonho de Georgina Rodríguez continuam. Na companhia de Ronaldo, Georgina passou férias numa instância de luxo na Arábia Saudita e, segundo as partilhas que fez na sua página de Instagram, por lá continua com as crianças (apesar de Cristiano estar em Lisboa para o jogo da Seleção).

Ainda esta sexta-feira, dia 6, Gio - como carinhosamente é tratada - fez uma nova partilha na sua página de Instagram.

Tratam-se de duas imagens, que poderá ver de seguida, e nas quais as crianças preparam-se para uma noite de pizza.



© Instagram - Georgina Rodríguez



© Instagram - Georgina Rodríguez

Recorde-se que em comum Georgina e Ronaldo têm em comum dois filhos: Bella Esmeralda e Alana Martina. Cristiano é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos Mateo e Eva, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

Leia Também: Georgina Rodríguez mostra festa de aniversário dos gémeos Eva e Mateo

Leia Também: Eis 10 novas fotografias das férias de sonho de Georgina e Ronaldo