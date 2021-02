Noémia Costa, de 56 anos, foi convidada a gravar uma mensagem a propósito dos 40 anos de carreira do Dr. Ângelo Rebelo. Mensagem essa que a levou a recordar a cirurgia estética que fez há cinco anos com a ajuda do médico.

A atriz submeteu-se a uma redução mamária que melhorou significativamente a sua qualidade de vida.

"Fiz uma redução mamária com o Dr. Ângelo Rebelo há cinco anos, o que me permitiu, não só a nível de saúde, coisas fantásticas: o facto de não sentir realmente nas costas aquele peso e, no fundo, acabou por me permitir conhecer o Dr. Ângelo Rebelo", recorda.

Quanto à sua relação com Ângelo Rebelo, Noémia Costa afirma ter encontrado "não só um amigo como um ser humano extraordinário".

