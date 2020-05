Noémia Costa perdeu há três anos uma grande amiga, como a atriz fez questão de recordar junto dos seguidores, através de uma publicação que fez na sua página de Facebook.

"Faz hoje três anos que partiu a minha Melhor Amiga", começou por escrever na legenda de uma fotografia que partilhou na madrugada desta quinta-feira, 14 de maio.

"E quando tu perdes uma Amiga(o) como a Lurdes era, ficas sem chão... Sei que estás apenas no outro lado do caminho. Continuas do lado esquerdo do meu peito, onde vivem os que Amo, mesmo que os não veja. Saudades tuas", acrescentou.

Uma partilha que despertou logo a atenção de alguns seguidores, que fizeram questão de deixar algumas palavras de carinho e força.

