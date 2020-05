Foi no passado mês de fevereiro que Noémia Costa viu nascer o sobrinho-neto Vasco, como anunciou na altura nas redes sociais. No entanto, por causa da pandemia da Covid-19, a atriz viu-se obrigada a ficar afastada do bebé.

E após dois meses de quarentena, Noémia conseguiu matar saudades de alguns membros da família e estar com o pequeno Vasco, como fez questão de mostrar aos fãs.

"Hoje [6 de maio] fui ver o meu sobrinho-neto e estou de coração cheio. Dois meses depois desta quarentena, sentir o Vasquinho deixou-me feliz, muito FELIZ!! Ele é lindo, não é?!", escreveu na legenda de duas fotografias publicadas na sua página de Facebook.

Um encontro que aconteceu um dia antes de a atriz completa mais um ano de vida.

