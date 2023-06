A manhã deste sábado começou com mais reações emocionadas à morte de Luís Aleluia. O ator, de 63 anos, foi encontrado sem vida em casa ontem, dia 23 de junho.

Noémia Costa, com quem Luís mantinha uma grande amizade, mostrou-se desolada, com recurso a uma fotografia de ambos.

"Meu mano do coração como hoje me disseste 'amo-te' e eu te respondi 'também te amo'. E vou amar-te sempre. Ser humano enorme e altruísta, meu mano querido. Estou com a Zita com os miúdos e só faltas tu. Deus te receba na Sua Glória. Obrigada por tanto ao longo dos anos cheios de talento", escreveu na legenda.

Para além da amizade, Noémia Costa e Luís Aleluia partilharam vários projetos na representação. O último foi 'Patrões Fora', na SIC.

Leia Também: Morreu Luís Aleluia, o eterno Tonecas. Tinha 63 anos