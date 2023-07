Noélia Pereira está a ser vítima de roubo de imagem e nome para promoverem produtos que não usou nem aconselha usar.

"Chegou-me mais uma notícia nas redes sociais em que eu não faço desporto, que andei a tomar uma porcaria qualquer que dizem ser Reduslim. É tudo mentira. Não tomei nada. Fiz dieta e exercício, não caiam no conto do vigário", começou por dizer a ex-concorrente do 'Big Brother' referindo-se a uma montagem onde fizeram uma falsa notícia da Hola com informações que não correspondem à verdade.



"Não caiam na asneira de comprar produtos a acharem que vão emagrecer. Não são esses produtos que vos vão fazer perder peso. Ou as pessoas que fizeram as publicações enganosas, a duvidar da minha palavra, tiram estas publicações que fizeram da revista Hola, ou desaparecem com isto ou vamos ter problemas que eu vou arranjar maneira de os processar", realçou.

"Estão a pôr em causa a minha palavra e eu detesto isso, que ponham em causa a minha palavra", acrescentou. "Não se deixem enganar, não gastem dinheiro mal gasto. Não há nenhum medicamente que vos faça perder peso e vos faça manter a longo prazo", continuou. Veja o vídeo na galeria.

Pouco tempo depois, Noélia Pereira meteu uma fotografia que mostra o medicamente que, garante, "não tomou". "Aproveitam-se da minha imagem para vender! Crápulas", afirmou.



