Noélia Pereira deixou um alerta na sua página de Instagram no início deste mês relativamente à circulação de notas falsas. Dona de uma mercearia, a ex-concorrente do 'Big Brother' alegou que apanhou uma nota de 20 euros na sua caixa com a qual lhe foi feito um pagamento.

Em declarações ao programa 'TVI Extra' desta segunda-feira, 5 de junho, Noélia contou que logo no início reparou que a "nota era esquisita", uma vez que o papel tinha partes "brancas" e era sem brilho.

Entretanto, a mesma acabou por descobrir quem lhe deu a referida nota. "Fui às câmaras, sei quem foi, não disse nada à pessoa porque quis assumir o prejuízo dos 20 euros. Tenho a certeza que a pessoa deu a nota sem saber. Guardei a nota, fiquei com o prejuízo dos 20 euros e não disse nada a mais ninguém", esclarece.

"É um cliente regular que costuma fazer compras no meu estabelecimento", sublinha ainda.

Por fim, completa: "Acredito que não tivesse sido intencional, a não ser que me engane muito com as pessoas".