A concorrente mostrou-se surpresa com as declarações do colega do 'Big Brother'.

Diogo é o líder da casa do 'Big Brother' esta semana e foi precisamente esse um dos assuntos comentados pelo próprio durante uma conversa com Noélia. Posteriormente, já falando do desafio semana, o concorrente acabou por fazer uma observação em relação à colega de casa que a deixou surpreendida. "Eu sei que tu te aguentas, amanhã dormes aí para os cantos e depois lá para quinta estás boa. É a tua rotina quando temos provas de noite. Vais até ao fim da linha no primeiro dia, destróis-te, depois na terça manténs-te de pé, quarta andas aí aos caídos mas ainda dás uma hipótese e depois só recuperas mesmo na quinta", brincou Diogo. Surpresa, Noélia questionou: "Pensas mesmo isso de mim?" Veja o engraçado momento aqui. Leia Também: 'Big Brother' bate o maior recorde desde a estreia Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram