Nos últimos dias, um dos temas em grande destaque nas redes sociais prende-se com o desperdício alimentar. Um vídeo publicado no , da autoria de Hugo, mostra uma enorme quantidade de alimentos dentro do prazo encontrados no caixote do lixo de um hipermercado. A situação foi denunciada, mobilizando várias cadeias de hipermercados a debruçarem-se sobre a questão, e gerou debate nas plataformas digitais.

Com isto, Noélia Pereira, ex-concorrente do 'Big Brother', que é proprietária de dois mini mercados no sul do país, mostrou-se preocupada com a questão e deixou um apelo na sua conta oficial.

"Vejo as notícias e fico triste com o que se passa no mundo! Hoje vi uma notícia sobre desperdício alimentar! Por favor, numa época em que muitas pessoas estão desempregadas e que qualquer ajuda alimentar é bem vinda, peço aos hipermercados que não deitem a comida fora! Há muitas instituições que podem contactar e podem doar, essas instituições vão dividir e doar a quem precisa! E há muitas pessoas a precisar", afirmou a algarvia.

