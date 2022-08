Em mais uma vídeo divertido como aqueles a que já nos habituou, Rui Oliveira mostrou-se esta segunda-feira, 8 de agosto, a alimentar os animais do seu monte no Alentejo.

No vídeo publicado nas redes sociais, o companheiro de Manuel Luís Goucha surge em cima do veículo com uma meia branca e outra preta, explicando de seguida o que iria fazer.

"Tenho de estar a fazer o trabalho de campo para alimentar os animais porque este ano é muito seco. Portanto, aqui vou eu com um fardo de pena", pode ouvir-se.

Depois, Rui mostrou aos seguidores alguns dos animais em questão, um vídeo que acabou por fazer as delícias de quem o acompanha.

