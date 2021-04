Blaya vive uma fase muito feliz da sua vida. A artista encontra-se grávida pela segunda vez e tem vindo a partilhar com os seus seguidores das redes sociais de que forma tem vivido esta experiência. Na sua mais recente publicação no Instagram, esta falou sobre um dos temas mais questionados: o aumento de peso.

"Quem me seguiu na gravidez da Lau, sabe que tive um barrigão ENORME nos últimos dois meses de gravidez, e isso não me fez parar! Nada disso! Mas as dores que tinha nas costas, e no fundo da barriga eram gigantes, e maior parte dessas dores foi por culpa do peso. Engordei 25kg com a Lauzinha.. e podia ter sido muito menos", recorda em relação à filha mais velha, Aura Electra.

Entretanto revela: "Neste momento estou no 6.º mês e já engordei 10 kg!".

Neste sentido, Blaya revelou que o seu objetivo é não passar dos 80 kg mas que uma vez que já está a pesar 77 kg é provável que não o venha a cumprir.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Blaya Rodrigues (@blaya_con_dios)

Leia Também: Blaya Rodrigues posa em roupa interior e destaca 'barriguinha'