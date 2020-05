Ana Garcia Martins respondeu a uma série de questões colocadas pelos seus fãs no Instagram sobre os mais diversos assuntos. Família, trabalho, treinos, emagrecimento... os seguidores da 'Pipoca Mais Doce' falaram sobre diversos temas, sendo que um deles, por exemplo, foi sobre o impacto que a pandemia teve na vida das influenciadoras digitais, que é o seu caso.

"As que vivem exclusivamente das imagens e dos looks acho que passaram tempos mais complicados porque ninguém está interessado em ver outfits super produzidos em casa sem poder sair de casa (eu achava só ridículo). No meu caso, várias parcerias caíram, mas acho que tenho um perfil mais transversal, por isso, sempre fui trabalhando", confessou.

"E depois há a malta que nunca foi muito interessante e com a quarentena isso tornou-se ainda mais latente", completou.

Veja mais respostas na galeria.

