A primeira sessão desta legislatura prolongou-se após José Pedro Aguiar Branco não ter sido eleito como presidente da Assembleia da República, tema que foi comentado por Catarina Raminhos no Instagram.

"A foto é só para disfarçar e evitar ser enviada para as catacumbas desta rede. Estou no carro, em viagem, e tenho estado a acompanhar pela rádio o que se passa com a votação para presidente da Assembleia da República. Não faço ideia se Aguiar-Branco era ou não um bom candidato. Mas nem sequer é disso que se trata", começou por dizer.

"Estão a ver as crianças no recreio? Há um miúdo que tem a bola e diz que não joga com os outros (e há uma série de miúdos que vão embora com ele) e há o outro que fica a reclamar (e há uma série de miúdos que ficam ali com ele). Resultado: o jogo não se realiza e ninguém ganha com a situação. O mesmo se passa na nossa AR: um líder parlamentar não apoia o candidato proposto porque não recebeu um telefonema do adversário, o outro vota contra para mostrar a importância que o seu partido tem e por aí vamos", acrescentou.

"E, no meio desta guerra de egos, a estabilidade do país é o que menos importa a esta gente toda", lamentou, por fim.