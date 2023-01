Cristina Ferreira voltou a provar que as críticas não lhe retiram a vontade de trabalhar - muito pelo contrário.

A diretora de Entretenimento da TVI esteve esta sexta-feira, dia 20 de janeiro, reunida com Mário Ferreira, o maior acionista da Media Capital, grupo que gere a estação de Queluz de Baixo e a CNN Portugal.

"A trabalhar, como sempre. E que venham os 30 anos da TVI", escreveu Cristina na legenda de uma imagem de ambos.

Pelo que é possível perceber na fotografia, a reunião aconteceu no restaurante Solar dos Presuntos e na parede surgem algumas molduras de fotografias com figuras públicas que já estiveram presentes no espaço, tais como Cristiano Ronaldo, Sara Carreira e Fernanda Antunes.

Importa lembrar que Cristina está 'debaixo de críticas' após o afastamento de Santiago Lagoá da TVI.

