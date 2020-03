De quarentena em casa, na sequência da pandemia, Cristina Ferreira tem aproveitado para fazer diferentes coisas em casa. Ora, no meio das arrumações, a apresentadora fez uma curiosa descoberta que a remeteu de imediato à sua infância.

"O isolamento obriga-nos a recuperar a memória. Nas arrumações do passado apareceu-me a barriguitas. Tem uns 35 anos esta boneca. Perdeu o vestido entretanto mas ganhou lugar de destaque na minha casa. Para não me esquecer do caminho até aqui", informa.

Já encontraram alguma coisa perdida nas arrumações?", questionou aos seus seguidores.

E o leitor, já encontrou alguma coisa de especial?

Leia Também: Looks de Cristina Ferreira ideais para estar em casa de quarentena