Mia Rose vive um momento muito feliz na sua vida.

Após casar-se com António Morais no passado dia 25 de maio, a cantora e o companheiro rumaram ao Japão, onde estão a desfrutar da lua de mel.

No Instagram, a artista tem partilhado fotografias da viagem e esta terça-feira não foi exceção, mostrando fotos suas vestida a rigor, com quimono azul com flores cor de rosa. Nas stories publicou ainda imagens das refeições que tem feito com o marido.

"A gueixa que há em mim", escreveu Mia na legenda das fotografias, que pode ver na galeria.

