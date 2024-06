Nininho Vaz Maia não hesitou em interromper um concerto que deu no passado fim de semana, dia 15 de junho, em Oliveira de Azeméis, para acabar com uma discussão que estaria a acontecer entre membros do público.

Um vídeo do artista que está a circular nas redes sociais mostra este a parar a música e a conversar com os envolvidos.

"Estamos aqui para nos divertirmos, não faças isso. Tudo o que se possa ter passado, uma pisadela ou um copo a mais, meu irmão, não faças isso", alertou o músico.

"Estão aqui crianças, famílias. Um abraço, um beijinho, somos homens", completou, sendo depois aplaudido pelo público

