Vem aí uma nova temporada do programa de talentos 'The Voice Portugal'. A edição tem data marcada para depois do verão e o primeiro canal já revelou os novos mentores.

"Nininho Vaz Maia, que podemos ver como mentor no The Voice Kids, junta-se a Fernando Daniel, Sónia Tavares e Sara Correia nas cadeiras do The Voice Portugal", lê-se num comunicado emitido às redações.

Vai acompanhar o programa?

