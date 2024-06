Liliana Almeida viveu momentos de grande emoção esta terça-feira, 18 de junho. A artista subiu a palco no Rock in Rio Lisboa para cantar a versão acústica do sucesso que lançou com o DJ Diego Miranda há 15 anos - 'Ibiza'.

Depois de partilhar momentos da atuação, eis que a cantora destacou igualmente o gesto de uma fã que a deixou sensibilizada.

"A música traz-nos estes presentes. Obrigada por tatuares as minhas canções em ti", lê-se numa imagem na qual mostra a referida tatuagem.



© Instagram - Liliana Almeida

Recorde-se que o regresso de Liliana acontece dias depois da artista e de Bruno de Carvalho anunciarem que ir-se-iam separar após dois anos de casamento.

