Em pleno confinamento têm sido vários os apelos feitos pelas autoridades para que as pessoas fiquem em casa e só saiam em caso de extrema necessidade, como para ir trabalhar, por exemplo.

No entanto são várias as queixas que têm sido feitas nas redes sociais por partes de utilizadores de transportes públicos que notam que as condições em nada são seguras.

Atento a esta realidade, Nilton decidiu chamar a atenção para a mesma recorrendo à ironia.

"Enviaram-me estas imagens e vídeos do que tem sido o caos no metro e nos comboios nos últimos dias e ao que se sujeita quem tem mesmo de ir trabalhar.A pergunta para os responsáveis é: Que produto especial é que vocês usam para o vírus não andar de comboio? Queria aqui para minha casa", escreveu

