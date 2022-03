Nilton publicou um vídeo nas redes sociais onde partilha a sua opinião sobre a polémica estalada que Will Smith deu ao comediante Chris Rock durante a cerimónia dos Óscares.

"Fiz um post a dizer que continuo a achar que não existem limites para o humor e espanta-me as reações. Embora ache que não há limites para o humor tenho perfeita noção que depende da situação - se for atuar a um teatro digo tudo como os malucos e quanto mais negro melhor, mais me faz rir. Mas se for atuar para uma empresa tenho noção que há coisas que não se dizem, tal como quando vais jantar a casa dos teus sogros pela primeira vez há alarvidades que não vais dizer", defende.

"Já Sigmund Freud dizia em 1905 que o humor questiona as convenções sociais a que nós estamos regidos, ele defende que o humor é um fornecedor de alívio a essas convenções sociais a que estamos agarrados", evidencia.

Tendo o próprio Nilton já se ter visto envolvido em diversas polémicas nas redes sociais por causa de piadas que fez, o comediante acrescentou: "Há uma coisa que me faz alguma confusão: questionamos os limites do humor, mas não os limites da violência, seja ela violência física ou verbal, que muitas pessoas se auto legitimam para fazer. O facto de eu dizer que não há limites para o humor legitimou-os a fazerem-me ofensas físicas e verbais que fico parvo. Eu não posso achar que há limites para o humor, mas tu podes chamar-se de todos os nomes e e dizer que eu devia levar duas chapadas na cara".

O comunicador refere ainda, num claro tom de ironia, que "atingiu um ponto em que percebe que há malta só maluca".

"O que eu não percebo é a pessoa que não gosta de ti, não gosta das tuas piadas, acha que pode ofender-te por isso e continua a seguir-te. Acho carinhoso até, fico comovido com essa dedicação que algumas pessoas nutrem por mim e por outros colegas.

Mais do que pensar nos limites do humor é pensar na forma como as pessoas aceitam as coisas - ou neste caso não aceitam - na forma como devolvem a agressividade que acham que receberam com a porcaria de uma piada.

Estamos completamente desfocados do essencial: para além da malta não se poder levar tão a sério na vida, porque a vida é demasiado rápida, é a malta que não tem legitimidade para te ofender desta maneira", completa.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Nilton sobre agressão de Will Smith. "Não há limites para o humor"