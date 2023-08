Nilton assinalou com um tom divertido o facto de estarem no país, por estes dias, milhares e milhares de peregrinos, vindos de todas as partes do mundo para a Jornada Mundial da Juventude.

O humorista, numa story partilhada no Instagram, abordou os grandes grupos de jovens que é possível encontrar e brincou com isso mesmo.

"Aviso. Se vierem de carro não deixem passar peregrinos na passadeira. Hoje parei para deixar passar cinco e afinal eram 2000. Estou aqui há 45 minutos", fez notar Nilton



© Instagram/Nilton

