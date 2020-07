Nicole Scherzinger está em Portugal com o namorado, Thom Evans, de 35 anos. A artista celebrou o seu 42.º aniversário, no dia 29 de junho, no país, como destaca, aliás, o jornal Daily Mail.

Nas redes sociais, além de ter agradecido as mensagens de carinho que recebeu neste dia especial, a cantora das Pussycat Dolls tem publicado algumas imagens captadas durante estes momentos de descanso em Portugal.

O companheiro de Nicole não fica atrás e também já partilhou alguns registos no Instagram. Veja tudo na galeria.

