Está cada vez mais sólido o amor entre Thom Evans e Nicole Scherzinger. O casal namora desde outro do ano passado e tem dado provas de estar cada vez mais apaixonado.

No passado dia 21, quando se celebrou o Dia do Pai nos Estados Unidos, o ex-jogador de rugby assinalou a data nas redes sociais com uma fotografia em que aparece na companhia dos pais.

Também Nicole aparece no registo, deixando assim evidente que a relação familiar é harmoniosa e feliz.

Veja abaixo.

